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Segundo os mais recentes dados da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), o Brasil recebeu 135 mil turistas portugueses até abril, um crescimento de 30,9% face ao mesmo período de 2025, tornando-se no país europeu que mais leva turistas ao Brasil.

“É um crescimento bem expressivo”, afirmou à Lusa o diretor de Gestão e Inovação da Embratur, Roberto Gevaerd, admitindo que, caso a tendência se mantenha, o número de visitantes portugueses poderá atingir entre 280 mil e 300 mil este ano.

Para sustentar esse crescimento, a aposta agora passa por reforçar a estratégia de promoção baseada na cultura brasileira, sobretudo na música e no audiovisual, transformando-as em instrumentos de atração turística.

“A gente entende que música, de facto, é das expressões talvez a mais fácil de ser difundida e Portugal adora a música brasileira”, disse sustentando que existem “números gigantescos de consumo, no mercado português”, sendo entre 18% e 22% música brasileira.

“É uma estratégia mais recente, mas acho talvez a maior novidade em relação ao mercado português e o mercado europeu”, enfatizou.

Em Portugal, a nova fase da estratégia tem como principal montra o Rock in Rio Lisboa, onde a Embratur firmou uma parceria para promover artistas emergentes brasileiros e, simultaneamente, assim divulgar a diversidade cultural do país.

No âmbito da iniciativa, a Embratur levará ao palco BacanaPlay Digital artistas como Carol Biazin, Joyce Alane, Melly e Bento Gil, nomes escolhidos para representar diferentes regiões, estilos musicais e identidades culturais brasileiras.

Segundo Gevaerd, a parceria vai além da simples presença institucional no festival.

“A gente não está simplesmente pondo uma marca. Está entrando na programação cultural do festival e participando da curadoria sobre música”, afirmou.

Utilizando a música e a cultura brasileira como um ‘soft power’, a campanha dirige-se sobretudo às gerações mais jovens, em particular aos chamados “millennials” e à geração Z.

“Eu acho que tem aí um crescimento do mercado da geração, tanto dos ‘millennials’ quanto da geração Z”, frisou Roberto Gevaerd.

A seleção dos artistas foi realizada em conjunto com as editoras Universal Music Brasil e Som Livre, numa estratégia de internacionalização da nova geração de artistas brasileiros, que subirão ao palco no Parque Tejo no decorrer no Rock in Rio Lisboa, nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho.

O número de turistas portugueses no Brasil em 2025 atingiu os 273.483, o maior número registado desde 2007 e um crescimento de mais de 25% face a 2024.

Este valor é apenas ultrapassado pelos 280.438 em 2007, segundo a Embratur.

O Brasil recebeu 9,3 milhões de turistas estrangeiros em 2025, um número recorde e 37,1% superior ao de 2024.

Além de superar de forma significativa os 6,8 milhões de turistas estrangeiros recebidos em 2024, que constituíam um recorde, o Brasil conseguiu também ultrapassar largamente a meta (6,9 milhões) de visitantes definida para 2025.

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