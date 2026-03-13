A informação foi divulgada em comunicado pelo Ministério das Finanças, que esclarece que estas reduções se somam aos descontos extraordinários e temporários já aplicados na semana anterior. No total, os consumidores irão poupar 6,1 cêntimos por litro no gasóleo e 3,3 cêntimos por litro na gasolina, quando comparado com os preços praticados entre 2 e 6 de março.

Segundo o Ministério das Finanças, a gasolina sem chumbo passa agora a estar também abrangida pela redução do ISP, uma vez que o seu preço “vai ultrapassar um aumento de 10 cêntimos” face aos valores registados no início do mês. Até aqui, as medidas extraordinárias incidiam sobretudo sobre o gasóleo.

O Governo sublinha que estas decisões têm como objetivo mitigar o impacto da forte subida dos preços dos combustíveis, num contexto de elevada volatilidade nos mercados internacionais de energia, agravada pela instabilidade geopolítica no Médio Oriente.

As novas reduções do ISP entram em vigor na próxima semana e aplicam-se aos combustíveis rodoviários comercializados no continente, mantendo-se como medidas temporárias e sujeitas a reavaliação em função da evolução dos preços internacionais.