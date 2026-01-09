Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Assim, o executivo “aprovou uma Resolução do Conselho de Ministros que estabelece as medidas preventivas previstas na área de incidência territorial delimitada para a construção do Novo Aeroporto de Lisboa”.

De acordo com o Governo, “as medidas preventivas visam evitar a alteração de circunstâncias e condições existentes que possam comprometer ou tornar mais onerosa a execução do Aeroporto Luís de Camões, bem como das atividades e das infraestruturas com ele conexas”.

O novo aeroporto Luís de Camões será construído no Campo de Tiro de Alcochete.

Na reunião do Conselho de ministros de esta sexta-feira foi ainda aprovada uma resolução que designa Mónica Catarina Pinheiro Letra e João Carlos Roque Fernandes para vogais do conselho diretivo da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado.

