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O primeiro-ministro, Luís Montenegro, começou por recordar as catástrofes que assolaram o país no início do ano e notou que era necessário "agir perante esta realidade", não só para "recuperar danos", mas também para "redefinir prioridades".

"Este é um plano que significa uma estratégia para o futuro", disse. "Não basta apenas reagirmos melhor, temos de nos preparar cada vez com mais antecedência para sermos mais eficientes. E é isso que este plano faz".

O PTRR baseia-se em três pilares — Recuperar, Proteger, Responder — e tem um total de 96 medidas e vai custar 22,6 mil milhões de euros. O plano estará em vigor até 2034.

Recuperar — 5,3 mil milhões — 11 reformas

Proteger — 14,97 mil milhões de euros — 61 reformas

Responder — 2,3 mil milhões de euros — 24 reformas

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, fica com a coordenação do programa PTRR, com o apoio de uma agência especializada temporária.

O plano implica medidas para a reforma da emergência médica e melhoria da resposta do sistema de saúde em crises, o reforço das infraestruras críticas, com maior integração tecnológica e a melhoria da capacidade de resposta a catástrofes.

Está também previsto um investimento nas redes elétricas e de gás (cerca de 4 mil milhões de euros), o reforço do abastecimento de água e a construção de novas albufeiras e charcas, para gerir secas e cheias.

O plano inclui também medidas para lidar com eventos extremos (tempestades, secas), o reforço da segurança energética e estabilidade do sistema elétrico e também a preparação para riscos como sismos e ciberataques.

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