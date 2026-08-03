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“No apoio que está nas mãos do ministro da Agricultura, nós avançaremos com avisos para a reposição de potencial produtivo. Tem normas, são apoiadas as explorações que tiveram um dano superior a 30%. Infelizmente, há um grande número de explorações que tiveram muito mais do que 30%”, afirmou José Manuel Fernandes esta segunda-feira, 3 de agosto, em Valpaços.

De acordo com o DN, com recurso à Lusa, o ministro esteve reunido com autarcas, produtores e associações do concelho de Valpaços.

José Manuel Fernandes considerou que o incêndio teve “enormes dimensões”. O fogo atingiu 10 mil hectares em Valpaços, tendo-se estendido aos concelhos de Mirandela e Vinhais, no distrito de Bragança, e afetado um total de 13,8 mil hectares.

“Nós tivemos aqui olival, vinha, como é neste caso, amendoal, que foram devastados. Até aos 10 mil euros é 100% e depois até aos 400 mil há uma redução, sendo que o mínimo de cofinanciamento é de 50%”, afirmou o ministro da Agricultura e Mar em declarações aos jornalistas, após a reunião.

De acordo com o governante, neste momento, a Câmara Municipal de Valpaços está a fazer um levantamento dos prejuízos, que será enviado à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

“A nossa presença aqui significa apoio, significa proximidade, mas também agradecimento a todos aqueles que fizeram um trabalho notável e eu estive com as pessoas onde foi realçado esse trabalho e essa coordenação”, afirmou José Manuel Fernandes.

O ministro visitou aldeias afetadas pelo incêndio que deflagrou a 28 de julho, na zona do Cabeço, Ervões, no concelho de Valpaços. Este fogo atingiu ainda os concelhos de Mirandela, Vinhais e Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança.

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