O Ministério da Educação alterou o calendário escolar para o ano letivo que começa em setembro, atrasando o início das férias de Natal, segundo um despacho publicado esta quinta-feira em Diário da República.
As férias de Natal passam a começar a 17 de dezembro, com o regresso às aulas marcado para 2 de janeiro de 2026, uma sexta-feira, três dias antes do habitual.
A mudança aplica-se a todos os alunos do ensino pré-escolar ao secundário, incluindo estabelecimentos particulares de ensino especial.
