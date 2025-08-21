Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As férias de Natal passam a começar a 17 de dezembro, com o regresso às aulas marcado para 2 de janeiro de 2026, uma sexta-feira, três dias antes do habitual.

A mudança aplica-se a todos os alunos do ensino pré-escolar ao secundário, incluindo estabelecimentos particulares de ensino especial.