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A notícia foi avançada esta segunda-feira pelo jornal Público e posteriormente transmitida também ao 24notícias por parte do governo, isto numa altura em que se discutia a possibilidade de um novo alívio fiscal fora do quadro já inscrito no Orçamento do Estado.

De acordo com o Ministério das Finanças, a política fiscal para 2026 não inclui qualquer descida adicional de IRS além da já prevista na proposta orçamental. O Governo sublinha que os cortes extraordinários aplicados nos dois anos anteriores não tinham carácter estrutural para repetição automática.

A decisão surge depois de o Executivo liderado por Luís Montenegro ter confirmado ao Fundo Monetário Internacional (FMI) que não avançará com reduções adicionais de imposto, alegando a necessidade de salvaguardar o equilíbrio das contas públicas.

Em 2024 e 2025, refira-se, o Governo introduziu cortes adicionais no IRS a meio do ano, com efeitos retroativos, o que resultou numa redução temporária da retenção na fonte para os contribuintes.

Essas medidas extraordinárias foram aplicadas após já estarem previstas reduções nos respetivos Orçamentos do Estado, criando um alívio fiscal adicional face ao planeamento inicial.

Para 2026, no entanto, o cenário é diferente, com o Executivo a incluir apenas uma redução de menor dimensão no IRS, sem repetir intervenções extraordinárias durante o ano.

O Ministério das Finanças justifica a opção com a necessidade de estabilidade orçamental, numa fase em que a política económica procura equilibrar alívio fiscal com controlo das contas públicas.

Apesar do recuo no curto prazo, o Governo não exclui a possibilidade de voltar a considerar novas reduções de IRS no Orçamento do Estado para 2027, deixando em aberto a evolução da política fiscal nos próximos anos.

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