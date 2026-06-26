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Após ser questionado pelos jornalistas sobre a Madeira querer enviar um outro avião de busca e salvamento, além dos dois que estão previstos partirem hoje, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, respondeu que existe a possibilidade de Portugal enviar um terceiro avião.

"Há [essa possibilidade], provavelmente sim, portanto tem que se encontrar esse espaço, os Açores também querem, têm gente disponível para ir, mas nós temos que articular tudo isto com as autoridades da Venezuela", explicou Luís Neves, no final de uma visita conjunta às instalações da sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Lisboa, com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

Luís Neves afirmou ainda que às vezes é preferível ter meios organizados que se possam substituir uns aos outros ou que vão sendo enviados de acordo com as necessidades do que enviar meios sem condições para trabalhar.

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