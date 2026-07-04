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Durante a conferência de imprensa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o ministro da Administração Interna afirmou que a próxima semana poderá voltar a ser um período "muito grave", acrescentando que a manutenção do estado de alerta está em cima da mesa, dependendo da evolução das condições meteorológicas e do risco de incêndio.

Luís Neves adiantou ainda que Portugal solicitou a ativação do mecanismo europeu de proteção civil e estabeleceu contactos com Marrocos para um eventual apoio no combate aos incêndios.

Segundo o ministro, foi mantido um contacto com o homólogo marroquino, aguardando o Governo uma resposta sobre a eventual disponibilidade para prestar apoio.

Na mesma conferência de imprensa, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, apelou à população para que respeite as recomendações das autoridades e colabore na prevenção dos incêndios, numa altura em que o país enfrenta uma vaga de calor.

O chefe do Governo agradeceu também o trabalho dos profissionais envolvidos nas operações de prevenção e combate aos incêndios e garantiu que será mantida uma "vigilância máxima" para tentar evitar a ocorrência de incêndios de grande dimensão, como o registado em Vouzela, considerando que essa continua a ser a principal preocupação das autoridades.

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