Segundo o governante, o Governo "foi agilíssimo" a definir as medidas e os apoios, mas a demora na avaliação das candidaturas pelas Câmaras Municipais está a atrasar a entrega do dinheiro às famílias. Até ao momento, existem 25 mil pedidos de apoio, num total de 143 milhões de euros, mas apenas uma parte mínima já foi transferida.

"Temos 25 mil candidaturas a apoios, no valor de 143 milhões de euros, e o dinheiro que chegou às mãos das pessoas ainda é muito pouco. Porquê? Porque está a demorar o processo de avaliação a cargo das Câmaras Municipais", defendeu numa intervenção nas jornadas parlamentares do PSD, num painel sobre o programa Portugal Transformação Recuperação Resiliência (PTRR).

Castro Almeida garantiu que, uma vez concluída a avaliação pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), o pagamento é efetuado "no mesmo dia ou no dia seguinte". Para acelerar o processo, 700 técnicos apoiam atualmente as Câmaras, através de protocolos com as Ordens dos Engenheiros e dos Arquitetos.

O ministro sublinhou que o papel das autarquias é essencial e admitiu que estas estão sobrecarregadas devido aos estragos recentes. "Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance, mas não podemos dispensar o papel das Câmaras neste processo", afirmou.

No setor empresarial, a situação é mais avançada, 3.725 empresas já receberam 877 milhões de euros, e quase cinco mil encontram-se em fase de contratualização, num valor estimado de 1.141 milhões de euros.

