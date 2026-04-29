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De acordo com a informação divulgada pelo Banco de Portugal, o responsável adquiriu, em dezembro de 2025, ações da Galp Energia SGPS, SA e reforçou o investimento que já detinha em ações da Jerónimo Martins SGPS, SA. Estas operações constam da declaração de interesses divulgada pelo Banco Central Europeu a 17 de abril de 2026.

Já em janeiro de 2026, o governador adquiriu ações da Nestlé e da The Navigator Company, SA, tendo igualmente reforçado posições na Galp Energia e na Jerónimo Martins. Estas transações foram comunicadas à Entidade para a Transparência e constarão da próxima declaração de interesses a disponibilizar pelo BCE, relativa ao ano de 2026.

Segundo o esclarecimento, foi o próprio Álvaro Santos Pereira quem comunicou atempadamente todas as operações ao BCE, no âmbito do exercício anual de declaração de interesses realizado no início de 2026, bem como os detalhes do seu património à Entidade para a Transparência, a 15 de janeiro.

A 1 de abril, o comité de ética do BCE informou o governador de que a aquisição de ações, mesmo de empresas não financeiras, não era permitida, determinando a necessidade de alienar os títulos adquiridos até 30 de junho de 2026. O Banco de Portugal refere que essa alienação foi entretanto concretizada, estando o processo concluído.

O governador decidiu ainda doar as mais-valias resultantes da venda das ações a uma instituição de responsabilidade social.

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