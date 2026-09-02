Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o El País, a Apple seguiu a decisão da Google de adotar a nova designação do lago situado entre os Estados Unidos e o Canadá. A alteração surge na sequência de uma ordem executiva de Donald Trump, tomada no contexto da disputa comercial entre os dois países, tradicionalmente aliados até à chegada do republicano à Casa Branca.

A mudança, contudo, não é apresentada da mesma forma em todos os países. Para os residentes nos Estados Unidos, tanto a Google como a Apple já adotaram a nova denominação. No resto do mundo, o Apple Maps continua a apresentar apenas “lago Ontário”, enquanto o Google Maps mostra as duas designações: “Lago Ontário (Lago América)”.

A Google justificou a decisão com o cumprimento da denominação oficial adotada pelo Governo dos Estados Unidos. No Canadá, por sua vez, mantém-se a designação histórica de lago Ontário.

A alteração nos mapas acabou por ter um efeito inesperado no mercado das aplicações. A MapQuest, uma plataforma que foi pioneira nos mapas online, mas que perdeu popularidade ao longo dos anos e tem atualmente uma utilização menos generalizada, chegou ao primeiro lugar das aplicações mais descarregadas na App Store dos Estados Unidos.

Segundo o El País, a subida da MapQuest é encarada como um sinal de protesto contra as grandes empresas tecnológicas e a sua decisão de seguir a alteração determinada por Trump.

Doug Berger, diretor executivo da MapQuest, afirmou que a empresa adotou uma abordagem semelhante à que tinha seguido durante a polémica em torno da alteração do nome do golfo do México. A aplicação, explicou, pretende conservar as designações com que as pessoas estão familiarizadas.

A polémica em torno do lago Ontário não é um caso isolado. Em fevereiro de 2025, Trump tinha ordenado a alteração do nome do golfo do México para golfo da América. Atualmente, o Google Maps continua a apresentar as duas designações aos utilizadores em todo o mundo.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.