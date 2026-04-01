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Segundo o Grupo de Inteligência de Ameaças da Google, o ataque, detetado na terça-feira, visou duas versões do Axios, uma biblioteca de código aberto que permite a comunicação entre aplicações e servidores, com 100 milhões e 83 milhões de descarregamentos semanais, respetivamente.

A Google atribuiu a operação ao UNC1069, um grupo de piratas informáticos norte-coreanos, e alertou que este tipo de ataque se aproveita da confiança em componentes de código aberto para se espalhar rapidamente por empresas e programadores.

Embora as versões comprometidas tenham sido removidas poucas horas depois, a utilização generalizada do Axios, presente em cerca de 80% dos ambientes de serviços na nuvem, expôs rapidamente milhares de sistemas, alertou a empresa de segurança Wiz.

"Centenas de milhares de segredos roubados podem estar a circular como resultado destes ataques recentes", afirmaram os investigadores da Google, acrescentando que os dados poderão ser usados para novos ataques à cadeia de fornecimento de software, roubo de criptomoedas e ataques de ransomware.

O ‘ransomware’ é um tipo de malware que explora vulnerabilidades de segurança para bloquear ou destruir dados críticos, exigindo o pagamento de um resgate para restaurar o acesso.

O incidente integra uma campanha mais ampla de hackers norte-coreanos, como o Grupo Lazarus, conhecida por se focar em extorsão, roubo de dados e crimes financeiros, particularmente no setor das criptomoedas. A Google e outras empresas de segurança continuam a monitorizar a situação e a aconselhar medidas de proteção adicionais para empresas e programadores.

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