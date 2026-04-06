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Na conversa do Presidente da República com os elementos da GNR, estes transmitiram a António José Seguro que as comunicações sofreram falhas, principalmente em Ourém e em Ferreira do Zêzere: "no dia da tempestade, as comunicações tiveram um período de falha, principalmente em Ourém e Ferreira do Zêzere. Tivemos, inclusive, um episódio em que tivemos dificuldade em localizar uma patrulha nossa, porque não conseguimos entrar em contacto", revelou um elemento da GNR.

Durante a visita ao Quartel da GNR Tomar, o chefe de Estado ouviu outro elemento da GNR admitir que ficou surpreendido com a atuação do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), "mesmo nas zonas mais complicadas".

"Houve alguns momentos em que não dava, mas deslocando-se um quilómetro ou até menos, conseguia-se comunicar. Presumi que as comunicações falhassem mais do que efetivamente falharam", indicou.

Durante a conversa com os militares, Seguro partilhou que quando esteve em Ourém tinham-lhe dito o mesmo: "isto é, temos situações em que temos queixas e outras situações em que temos elogios", referiu, acrescentando ainda o alívio da tempestade Kristin ter ocorrido durante a noite, quando as pessoas se encontravam em casa.

Já antes o Presidente da República tinha sido recebido na Polícia de Segurança Pública (PSP) de Tomar, pelas forças em parada, antes de reunir com o comando desta força policial.

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