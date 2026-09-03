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A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve 8.438 condutores por taxas de alcoolemia consideradas crime entre 1 de janeiro e 31 de julho de 2026, tendo registado, no mesmo período, 8.856 crimes de condução em estado de embriaguez. São, em média, cerca de 280 detenções por semana e 1.265 crimes por mês.

Considerando que cada condutor detido fica impedido de conduzir durante um período mínimo de 12 horas, as detenções realizadas pela GNR representam mais de 101 mil horas em que condutores sob o efeito do álcool foram afastados das estradas portuguesas.

A atuação da GNR nas estradas nacionais tem sido direcionada para travar comportamentos considerados de risco extremo, procurando neutralizar ameaças graves antes que possam resultar em acidentes fatais.

Em Portugal, uma Taxa de Álcool no Sangue igual ou superior a 1,20 g/l constitui crime rodoviário, punível com pena de prisão até um ano ou multa até 120 dias, além da inibição do direito de conduzir.

A diferença entre o número de detenções e o total de crimes registados explica-se pelos casos em que a determinação da taxa de álcool exige uma colheita de sangue em meio hospitalar. Nestas situações, o resultado laboratorial é conhecido posteriormente, levando à respetiva constituição de arguido.

Condutores entre os 51 e os 64 anos lideram detenções

Os dados da GNR mostram que a condução sob o efeito do álcool tem maior incidência entre a população adulta, sobretudo entre os 31 e os 64 anos.

A faixa etária dos 51 aos 64 anos concentra o maior número de detenções, com 2.450 casos. Seguem-se os condutores entre os 41 e os 50 anos, com 2.167 detidos, e os que têm entre 31 e 40 anos, com 1.850. Entre os 25 e os 30 anos foram registadas 1.266 detenções.

Já os jovens entre os 18 e os 20 anos e os condutores seniores apresentam valores substancialmente mais reduzidos.

Fins de semana concentram maior risco

Os padrões identificados pela GNR mostram ainda uma concentração das infrações durante os fins de semana. Sábados e domingos reúnem a esmagadora maioria das ocorrências, com um pico particularmente crítico durante a madrugada, entre as 00h00 e as 06h00.

Este período surge frequentemente associado a deslocações em contextos de lazer e diversão noturna.

A nível territorial, Porto, Setúbal, Aveiro e Faro são os distritos que apresentam o maior volume de crimes e detenções, de acordo com os dados da GNR.

A Guarda Nacional Republicana alerta que o consumo de bebidas alcoólicas reduz drasticamente o tempo de reação, limita o campo visual e diminui a capacidade de decisão, aumentando o risco para o próprio condutor, passageiros e restantes utilizadores da estrada.

Por isso, a GNR apela a que quem consuma bebidas alcoólicas não conduza e recorra, em alternativa, a transportes públicos, táxis ou soluções de transporte partilhado. A força de segurança recomenda ainda que os grupos escolham antecipadamente um condutor designado que não consuma álcool e que o regresso seja planeado de forma segura.

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