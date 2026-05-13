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O resgate foi realizado pelo Comando Territorial do Porto, através do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA) de Matosinhos, no dia 12 de maio, no âmbito de um processo-crime por maus-tratos a animais de companhia na localidade de Lavra.

Durante a operação, que deu cumprimento a um mandado de busca domiciliária, os militares da GNR encontraram quatro cães em condições de "higiene precárias", num "espaço descrito como insalubre" e sem condições adequadas de habitabilidade. Segundo a autoridade, a situação colocava igualmente em risco a saúde pública.

Na sequência da intervenção, um homem e uma mulher, ambos com 37 anos, foram identificados pelas autoridades e encaminhados para uma instituição de apoio social do concelho.

Os quatro animais foram resgatados e entregues no Centro de Recolha Oficial de Animais de Matosinhos, onde vão ser submetidos a avaliações médico-veterinárias para determinar o seu estado de saúde.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Matosinhos.

A operação contou com o reforço de várias unidades da GNR, incluindo o Posto Territorial de Matosinhos, o Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais (NICCOA) do Porto, o Destacamento de Intervenção do Porto e o Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE). A ação teve ainda o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos, através da ação social “Matosinhos Habit”, bem como da Delegação de Saúde e do Centro de Recolha Oficial de Animais.