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A embarcação portuguesa participa na Operação Conjunta da FRONTEX "Spain Indalo 2026", liderada pela Guardia Civil. Em coordenação com o Centro Internacional de Coordenação (ICC) de Madrid, a tripulação detetou uma pequena embarcação de fibra de vidro a cerca de 40 milhas náuticas de Almería, na qual seguiam 13 migrantes.

Entre os ocupantes encontravam-se 12 homens adultos e uma criança. Os migrantes foram resgatados e transportados em segurança para o Porto de Almería.

Após o desembarque, os 13 migrantes foram entregues às autoridades espanholas para a realização dos procedimentos legais adequados.

Segundo a GNR, a Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras mantém o compromisso na proteção das fronteiras marítimas externas da União Europeia e na salvaguarda da vida humana no mar, reforçando a cooperação com os parceiros europeus no âmbito das operações coordenadas pela FRONTEX.

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