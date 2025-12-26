Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o comunicado da GNR, entre 18 e 25 de dezembro, foram fiscalizados 60.846 condutores, detendo 279 por condução com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l e 89 por conduzir sem habilitação legal. Foram registadas 9.220 contraordenações rodoviárias, destacando-se 1.397 por excesso de velocidade, 206 por condução sob efeito do álcool, 214 por falta ou uso incorreto do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças, 249 por uso indevido do telemóvel, 1.186 por falta de inspeção e 365 por falta de seguro obrigatório.

Relativamente à sinistralidade rodoviária, a GNR contabilizou 1.844 acidentes, resultando em 9 vítimas mortais, 41 feridos graves e 455 feridos leves. Entre os acidentes mortais registaram-se despistes, colisões e atropelamentos em Torres Vedras, Coruche, Ourique, Alcobaça, Oliveira do Bairro, Lousada, Marco de Canaveses e Fafe.

No mesmo período, a PSP efetuou 495 detenções, das quais 258 por crimes rodoviários (174 por condução em estado de embriaguez e 84 por falta de habilitação), 35 por crimes contra a propriedade e 36 por tráfico de estupefacientes, com a apreensão de 45.413 doses de droga. A PSP apreendeu ainda 19 armas de fogo, 55 armas brancas, 435 munições e 6.676 artigos de pirotecnia.

Nas estradas, a PSP fiscalizou 10.087 condutores e 35.387 viaturas, registando 2.808 infrações, incluindo 367 por excesso de velocidade, 270 por falta de inspeção, 127 por falta de seguro obrigatório, 73 por condução sob efeito do álcool, 45 por uso indevido do telemóvel e 26 por cinto de segurança ou sistema de retenção incorretos. A sinistralidade rodoviária na área da PSP registou 1.329 acidentes, resultando em 3 vítimas mortais, 20 feridos graves e 388 feridos ligeiros. Os acidentes mortais ocorreram em Abrantes, Aveiro e Amadora.

Tanto a GNR como a PSP reforçam que irão continuar a priorizar a fiscalização de infrações graves, como condução sob influência de álcool ou drogas, excesso de velocidade, uso incorreto do cinto de segurança e do sistema de retenção, utilização indevida do telemóvel, falta de inspeção e seguro obrigatório, bem como manobras perigosas.

Para informações sobre trânsito e alternativas, na nota de imprensa a GNR disponibiliza o contacto 213 217 000, disponível 24 horas por dia.

*notícia atualizada com informação da PSP às 9h30

