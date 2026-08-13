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A Guarda Nacional Republicana (GNR), através da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS), tem reforçado a sua capacidade especializada de Busca e Resgate em Ambientes de Montanha, perante a crescente procura destes territórios para a prática de desportos de natureza, turismo e lazer.

Entre 2024 e o primeiro semestre de 2026, as equipas especializadas da GNR desenvolveram mais de 400 intervenções operacionais nos principais maciços montanhosos do país. A atuação combina a segurança e o policiamento com a resposta a situações de emergência, proteção e socorro.

A capacidade da GNR nesta área resulta de mais de duas décadas de evolução. Os primeiros estudos para a criação do Posto de Montanha da Serra da Estrela começaram em 2002, tendo sido constituído o Grupo Especial de Montanha a 5 de maio de 2003.

O dispositivo foi posteriormente evoluindo, passando por um Pelotão de Busca e Resgate em Montanha e pela integração no antigo Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS). Este processo levou também à criação da Base Tática de Busca e Resgate em Montanha da Serra da Estrela, até à atual estrutura integrada na UEPS, com a designação de Posto de Busca e Resgate em Montanha da Serra da Estrela.

A experiência adquirida na Serra da Estrela conduziu à expansão desta capacidade para outros pontos do país. No Parque Nacional da Peneda-Gerês, o dispositivo começou por ser constituído através de equipas dedicadas, culminando na criação formal do Posto de Busca e Resgate em Montanha do Gerês, a 1 de junho de 2021, com sede no Centro de Animação Turística em Terras de Bouro.

Na Região Autónoma da Madeira, a formação especializada de militares começou em 2014, na sequência do aumento da procura turística de natureza e das ocorrências em levadas e locais de acesso condicionado. Em 2018, foi criado o Posto de Proteção e Socorro da Madeira.

Intervenções na Serra da Estrela, Gerês e Madeira

Na Serra da Estrela, o Posto de Busca e Resgate em Montanha registou 138 intervenções em 2024, 115 em 2025 e 29 em 2026, num total de 282 ocorrências no período indicado.

Entre as ações realizadas estão resgates e salvamentos, evacuações, recuperações de cadáveres, buscas, primeiros socorros, intervenções em acidentes rodoviários e auxílio a condutores.

No Parque Nacional da Peneda-Gerês, o respetivo posto contabilizou 60 intervenções em 2024, 53 em 2025 e cinco no primeiro semestre de 2026, num total de 118. As ações incluíram sobretudo resgates e salvamentos, buscas, primeiros socorros e auxílio a condutores, além de evacuações e recuperações de cadáveres.

Na Madeira, o Posto de Proteção e Socorro registou 12 intervenções em 2024, oito em 2025 e cinco em 2026, num total de 25. Entre as ocorrências estão buscas, resgates e salvamentos, recuperações de cadáveres, primeiros socorros, cortes de árvores, incêndios e auxílio a condutores.

A GNR salienta que a sua ação nestes territórios assenta numa abordagem que articula a segurança policial com a emergência, proteção e socorro. Enquanto Agente de Proteção Civil, a força afirma manter uma resposta técnica especializada e permanente na área da Busca e Resgate em Montanha, em articulação com as restantes entidades do sistema de proteção civil.

GNR deixa recomendações para atividades em montanha

Para prevenir acidentes, a GNR recomenda que os praticantes de atividades ao ar livre evitem realizar percursos sozinhos, informem familiares ou conhecidos sobre o itinerário e a hora prevista de regresso e recolham informação atualizada sobre o trajeto.

A força aconselha ainda a adequar a atividade à condição física, iniciar os percursos com tempo suficiente para terminar antes do anoitecer e reavaliar ou suspender a atividade perante previsões de condições meteorológicas adversas.

Quanto ao equipamento, é recomendada a utilização de vestuário e calçado adequados, bem como o transporte de impermeável, roupa suplementar, chapéu, óculos de sol, proteção solar, telemóvel com bateria carregada, GPS e/ou mapa da região.

A mochila deverá ainda incluir apito, lanterna com pilhas de reserva, manta de emergência, estojo de primeiros socorros, água e alimentos suficientes.

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