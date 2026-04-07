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Durante este período, marcado pelo reforço das ações de patrulhamento, sensibilização e fiscalização em todo o território nacional, a GNR fiscalizou 34 305 condutores. Deste total, 317 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, enquanto 111 pessoas foram detidas por condução sem habilitação legal.

No âmbito das infrações registadas, foram contabilizadas 5 750 contraordenações, destacando-se 2 390 por excesso de velocidade, 1 042 por falta de inspeção periódica obrigatória, 240 por ausência de seguro de responsabilidade civil, 190 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças, 183 por excesso de álcool e 182 por uso indevido do telemóvel durante a condução.

Ao nível da sinistralidade rodoviária, além das 14 vítimas mortais, foram registados 31 feridos graves e 266 feridos leves.

Entre os acidentes mortais, destacam-se várias colisões e despistes ocorridos em diferentes pontos do país. No dia 2 de abril, uma colisão entre três veículos ligeiros em Santo Antão do Tojal, distrito de Lisboa, provocou duas vítimas mortais, um homem de 23 anos e uma mulher de 26. No mesmo dia, registaram-se ainda acidentes fatais em Reboreda (Viana do Castelo), envolvendo um ligeiro e um motociclo, e em Aborim (Braga), onde um motociclo colidiu com um comboio.

No dia 3 de abril, um despiste em Ourém resultou na morte de um jovem de 19 anos. Já em Alvalade do Sado, distrito de Setúbal, uma colisão entre três ligeiros causou quatro mortos, entre os quais duas crianças de 12 e 15 anos. Ainda nesse dia, em Foros de Arrão, Portalegre, uma colisão entre dois veículos de mercadorias provocou uma vítima mortal.

No dia 4 de abril, ocorreram acidentes mortais em Afife (Viana do Castelo), envolvendo um motociclo e um ligeiro, e em Luz de Tavira (Faro), numa colisão entre um ciclomotor e um ligeiro. Já no dia 6 de abril, registaram-se dois despistes fatais, em Biscainho, Coruche (Santarém), envolvendo um pesado, e em Geraldes (Leiria), com um veículo ligeiro.

Comparativamente com a Operação “Páscoa 2025”, que decorreu entre 11 e 21 de abril do ano passado, verificou-se uma diminuição do número de acidentes, que então ascenderam a 2 322, bem como dos feridos graves (50) e leves (649). No entanto, o número de vítimas mortais foi superior em 2026, face às cinco registadas em 2025.

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