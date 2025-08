Este artigo é sobre Madeira . Veja mais na secção Local

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a intensificar a fiscalização ambiental na Região Autónoma da Madeira, com especial foco na proibição da apanha da lapa — uma medida determinada pela Direção Regional das Pescas para proteger esta espécie emblemática do litoral madeirense. A ação enquadra-se no compromisso da GNR com a conservação dos recursos naturais e a sustentabilidade dos ecossistemas marinhos.

GNR