Durante estes dias, a GNR, através dos Comandos Territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito (UNT), vai desenvolver uma ação coordenada de fiscalização e policiamento rodoviário, reforçando a presença nas vias com maior fluxo de tráfego. A operação inclui também combate à criminalidade, patrulhamento geral e apoio aos utilizadores das estradas.

A GNR sublinha que a prevenção e redução da sinistralidade rodoviária continuam a ser uma prioridade estratégica, apelando a todos os condutores para que adotem uma condução prudente e responsável.

Entre as recomendações da GNR destacam-se:

Cumprir as regras de trânsito, especialmente em ultrapassagens e mudanças de direção;

Utilizar corretamente o cinto de segurança e os sistemas de retenção para crianças;

Evitar o uso do telemóvel durante a condução;

Adequar a velocidade às condições da via;

Abster-se do consumo de álcool ou substâncias psicotrópicas antes e durante a condução.

Com esta operação, a GNR pretende contribuir para viagens mais seguras durante o fim de semana prolongado e reforçar a prevenção rodoviária em todo o país.

