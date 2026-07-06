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A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou o reforço da prontidão e do patrulhamento em todo o país, na sequência das previsões meteorológicas que apontam para um agravamento significativo do perigo de incêndio rural. A força de segurança refere que mantém o dispositivo em total prontidão, com o objetivo de proteger as populações e salvaguardar o património natural.

Desde o início do ano, a GNR desenvolveu um conjunto de ações preventivas no terreno, tendo realizado 4.680 ações de sensibilização junto das populações e efetuado 8.549 sinalizações. Estas intervenções permitiram prestar aconselhamento aos proprietários para reduzir os riscos antes da chegada dos meses mais críticos.

Concluída esta fase de proximidade e sensibilização, a atuação da Guarda passa agora a centrar-se na monitorização e fiscalização diária do cumprimento das normas de segurança. O objetivo é garantir que as medidas de prevenção contribuem para a redução efetiva do risco de ignições rurais.

Segundo a GNR, a operação pretende assegurar uma resposta robusta na prevenção, vigilância e deteção precoce de incêndios rurais, bem como na proteção das populações e do património florestal nacional.

Até 3 de julho de 2026, a Guarda deteve 134 pessoas pelo crime de incêndio. De acordo com a análise efetuada, a maioria das detenções está relacionada com comportamentos desadequados no uso do fogo, sobretudo por negligência.

A GNR recorda ainda que, nos dias em que o risco de incêndio rural se encontre nos níveis Muito Elevado ou Máximo, é proibido fumar, fazer lume ou fogueiras em espaços florestais e agrícolas, realizar queimas ou queimadas de sobrantes, lançar foguetes e balões de mecha acesa, fumigar ou desinfestar apiários sem dispositivos de retenção de faúlhas, bem como circular com tratores, máquinas e veículos de transporte pesados que não disponham de extintor, sistema de retenção de faúlhas ou faíscas e tapa-chamas nos tubos de escape.

A Guarda Nacional Republicana sublinha que o sucesso da prevenção depende do comportamento responsável dos cidadãos e do cumprimento das medidas de proteção em vigor, mantendo-se em total prontidão para a salvaguarda do património natural. Para esclarecimento de dúvidas ou denúncia de infrações rurais e ambientais, está disponível, 24 horas por dia, a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520).

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