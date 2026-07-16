Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai reforçar, entre os dias 16 e 19 de julho, o dispositivo de patrulhamento, apoio e fiscalização rodoviária devido à realização da 44.ª Concentração Internacional de Motos de Faro, que decorre no Vale das Almas, em Faro.

Segundo a GNR, é esperado um aumento significativo do volume de tráfego de veículos de duas rodas a motor nos principais eixos rodoviários de acesso ao Algarve, motivo pelo qual a operação será direcionada para essas vias e para os acessos ao recinto do evento.

Além da fiscalização, a GNR irá promover ações de sensibilização dirigidas aos motociclistas, para alertar para os riscos associados à condução descuidada e para a importância da utilização de equipamentos de proteção individual, como capacete devidamente homologado, vestuário e calçado adequados.

A GNR justifica o reforço da operação com os dados da sinistralidade rodoviária que envolvem motociclos. Durante o ano de 2025 foram registados 8.015 acidentes de viação com veículos de duas rodas a motor, dos quais resultaram 114 vítimas mortais, cerca de 30% do total geral, 643 feridos graves, aproximadamente 31%, e 5.670 feridos leves, cerca de 20%.

A GNR refere ainda que, entre 2020 e 2025, os acidentes com este tipo de veículos representaram cerca de 27% das vítimas mortais, 32% dos feridos graves e 20% dos feridos leves registados nas estradas.

De acordo com a GNR, o combate à sinistralidade rodoviária constitui uma prioridade estratégica, sendo a segurança nas estradas um dos principais objetivos das ações de fiscalização desenvolvidas ao longo do ano.

No âmbito da concentração, a GNR aconselha os condutores de motociclos a utilizarem sempre capacete devidamente homologado e apertado, bem como equipamento de proteção adequado, incluindo luvas, casaco, calças e botas apropriadas.

A GNR recomenda ainda que os motociclistas adaptem a velocidade às condições da via, do trânsito e do estado do tempo, mantenham uma distância de segurança em relação aos restantes veículos, evitem manobras bruscas, ultrapassagens perigosas e mudanças repentinas de direção, não conduzam sob o efeito de álcool ou de substâncias psicotrópicas e garantam que o motociclo se encontra em boas condições de segurança, nomeadamente ao nível dos pneus, travões e iluminação.

A GNR apela, por fim, a todos os participantes da 44.ª Concentração Internacional de Motos de Faro para que adotem uma condução defensiva e evitem comportamentos de risco, contribuindo para que o evento decorra em segurança.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.