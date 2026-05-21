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O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Vila Real, realizou no dia 20 de maio uma busca domiciliária relacionada com um furto de peças em ouro, avaliadas em 7.300 euros.

Da operação resultou a apreensão de três fios em ouro amarelo, uma pulseira, três anéis — incluindo um modelo de sete escravas —, cinco pares de brincos, dez pendentes em ouro amarelo e ainda oito gramas de um produto suspeito de ser estupefaciente.

No seguimento da ação, foi constituído arguido um homem de 19 anos, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Real.

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