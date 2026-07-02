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A recuperação do animal ocorreu na sequência de uma denúncia que dava conta da presença de um cavalo a vaguear na via pública, em Atouguia da Baleia. Após as diligências efetuadas pelos militares da Guarda, foi possível apurar que se tratava do animal furtado.

No decorrer da ação policial, os militares identificaram o legítimo proprietário, tendo o cavalo sido devolvido ao mesmo. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Alcobaça.

A operação contou com o apoio do Posto Territorial de Bombarral e do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Caldas da Rainha.