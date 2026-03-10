Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa da GNR teve como principal objetivo prevenir comportamentos de risco na estrada, nomeadamente a condução agressiva e o excesso de velocidade, com especial atenção aos motociclistas, dado o elevado fluxo destes veículos nestas vias, especialmente nos fins de semana.

Durante a operação, foram fiscalizados 342 condutores e controladas 3.034 viaturas através de equipamentos de controlo de velocidade. As ações resultaram na emissão de 43 autos de contraordenação — 12 graves e 3 muito graves —, 15 autos especificamente por excesso de velocidade e na apreensão de sete veículos, por falta de seguro de responsabilidade civil ou alterações nas características dos veículos.

A GNR salientou que estas ações visam promover um ambiente rodoviário mais seguro, prevenindo acidentes e incentivando comportamentos responsáveis. A operação contou com o apoio da Unidade Nacional de Trânsito e da Unidade de Segurança e Honras de Estado.

A força de segurança anunciou que continuará a manter uma presença reforçada e contínua nesta zona.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.