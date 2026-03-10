A operação decorre no período que antecede e coincide com as férias escolares do final do segundo período, entre 28 de março e 12 de abril, altura em que muitos jovens do 9.º e 12.º anos realizam as tradicionais viagens de finalistas, sobretudo para zonas balneares do sul de Espanha.

Segundo a GNR, esta ação tem um forte componente preventiva e de sensibilização, estando integrada na campanha Escola Segura 2025/2026. Durante este período, a Guarda irá também desenvolver ações de patrulhamento conjunto com a Guardia Civil de Espanha e com a Gendarmerie Nationale de França.

A operação está organizada em duas fases distintas. A primeira, dedicada à sensibilização, decorre de 9 a 27 de março. Durante este período, militares das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) realizam ações junto de alunos do 9.º ao 12.º ano, com o objetivo de consciencializar os jovens para os riscos associados ao consumo de álcool e drogas durante as viagens de finalistas e as férias escolares.

A segunda fase, de fiscalização, terá lugar entre 28 de março e 12 de abril. Envolve militares dos Comandos Territoriais e dos Destacamentos de Trânsito, com o apoio da Investigação Criminal e de binómios cinotécnicos de deteção de droga. As ações serão realizadas em articulação com a Guardia Civil, incidindo sobretudo sobre o transporte rodoviário de passageiros.

Por razões de segurança, a GNR irá monitorizar de forma apertada as viagens de finalistas, normalmente efetuadas em autocarros, através de ações de fiscalização orientadas para as fronteiras terrestres. Estão previstos controlos nos principais pontos de saída do país, nomeadamente em Vilar Formoso, Caia e Vila Real de Santo António.

O objetivo é detetar eventuais ilícitos associados ao consumo de substâncias estupefacientes, bem como verificar as condições de segurança dos veículos que transportam os jovens, procurando prevenir acidentes rodoviários e outras situações de risco durante este período de elevada mobilidade juvenil.