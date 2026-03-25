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A iniciativa decorre no âmbito do evento “World Superbikes 2026”, que se realiza entre 27 e 30 de março, em Portimão, e durante o qual é esperado um aumento significativo do volume de tráfego, em particular de motociclos, nos principais eixos rodoviários de acesso ao Algarve.

Segundo a GNR, eventos desta dimensão e exposição mediática geram um elevado afluxo de público, podendo provocar constrangimentos relevantes à circulação, sobretudo nos acessos diretos ao recinto. Nesse sentido, o patrulhamento será reforçado nas vias com maior intensidade de tráfego, com especial incidência nos troços mais propensos a acidentes e nos períodos considerados mais críticos.

A operação terá como objetivos garantir a segurança de participantes e espectadores, assegurar a fluidez do trânsito e reforçar a fiscalização rodoviária, com maior visibilidade policial e capacidade de resposta, especialmente nos acessos à região algarvia.

A GNR destaca ainda a vulnerabilidade dos condutores de veículos de duas rodas a motor, sublinhando que, entre 2020 e 2025, cerca de 27% das vítimas mortais, 32% dos feridos graves e 20% dos feridos leves em acidentes rodoviários envolveram este tipo de veículos.

Só em 2025, registaram-se 8 015 acidentes com motociclos, dos quais resultaram 114 vítimas mortais (cerca de 30% do total), 643 feridos graves (31%) e 5 670 feridos leves (20%).

No âmbito da operação, a GNR apela à adoção de comportamentos responsáveis por parte dos condutores, recomendando o uso de capacete homologado e equipamento de proteção adequado, a adequação da velocidade às condições da via e do tráfego, a manutenção de distância de segurança e evitar manobras perigosas. As autoridades alertam ainda para a proibição de condução sob o efeito de álcool ou substâncias psicotrópicas e para a importância de garantir boas condições de segurança dos veículos.

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