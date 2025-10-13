Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma mulher de 50 anos foi constituída arguida esta segunda-feira no concelho de Viseu, por suspeita da prática do crime de devassa da vida privada. A investigação está a cargo do Comando Territorial de Viseu da GNR.

Em comunicado, a GNR anunciou que foi cumprido um mandado de busca domiciliária que resultou na apreensão de diverso material elétrico e eletrónico alegadamente utilizado para efetuar gravações ilícitas da via pública. O material vai agora ser analisado para determinar se contém registos obtidos de forma ilegal.

Em declarações ao 24notícias, a GNR explicou que a queixa partiu de um casal vizinho da suspeita, que desconfiava estar a ser alvo de gravações, após várias zangas.

As autoridades adiantaram ainda que a apreensão foi realizada na manhã desta segunda-feira e que o material recolhido será validado e analisado pelo Ministério Público, para confirmar se existem ou não vídeos que sustentem a denúncia.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.