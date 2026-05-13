Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação foi conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito de Setúbal e teve lugar no dia 9 de maio, no seguimento de uma investigação iniciada em 2025 relacionada com uma infração detetada numa ação de controlo de velocidade.

Segundo a GNR, a empresa visada terá identificado um cidadão estrangeiro como o condutor de um carro envolvido numa infração rodoviária. No entanto, durante a investigação, as autoridades verificaram que não existia qualquer registo de entrada desse cidadão em território nacional, nem qualquer ligação laboral com a empresa em causa.

Estas incongruências levantaram suspeitas sobre a veracidade da identificação fornecida, levando os militares da Guarda a aprofundar as diligências.

Da investigação resultaram indícios da prática do "crime de uso de documento de identificação ou de viagem alheio", associado à atribuição de condutores falsos em infrações rodoviárias. Segundo a GNR, este tipo de prática teria como objetivo "evitar que os verdadeiros infratores fossem sancionados com medidas como a inibição de conduzir, perda de pontos na carta ou outras consequências legais".

No âmbito da operação, foram constituídos arguidos o proprietário e gerente da empresa, um homem de 60 anos, um prestador de serviços de 42 anos, bem como a própria empresa, proprietária dos veículos envolvidos.

Os factos foram comunicados à autoridade judiciária competente, encontrando-se a investigação em curso para apuramento integral das responsabilidades criminais.

Em comunicado, a GNR sublinha que a falsa identificação de condutores constitui uma prática ilícita, com relevância criminal, que compromete a eficácia da fiscalização rodoviária e o funcionamento regular da justiça.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.