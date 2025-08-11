Em comunicado, a GNR explicou que hoje, "dois homens, uma mulher e três crianças serão encaminhados para os referidos centros, tendo sido dada prioridade às famílias com menores de idades. Prevê-se que, nos próximos dias, seja concluído o processo de encaminhamento dos restantes migrantes".

A GNR, "desde o resgate e até ao presente momento, em estreita articulação com diversas entidades, tem desenvolvido e assegurado a coordenação de todas diligências previstas no âmbito do Plano Nacional de Contingência de Fronteiras e Retorno, destacando a resposta inicial no terreno, a garantia do apoio médico necessário, a articulação com o Ministério Público e, nesta fase final, o seu encaminhamento para os CIT, após decisão da entidade judiciária".

O comunicado conclui com a GNR a avaliar as diligências "com o sentimento de missão cumprida, orientando a sua atuação pelo profissionalismo, cooperação e dedicação absoluta à causa pública, garantindo sempre a segurança e a dignidade humana".