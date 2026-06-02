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A operação tem como objetivo promover hábitos de condução mais seguros e contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária associada a comportamentos agressivos durante a condução. A GNR alerta que a condução agressiva, quando combinada com velocidade excessiva, falta de atenção e manobras irregulares, aumenta a probabilidade de acidentes de viação.

Segundo os dados divulgados, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2025 foram registadas 1.910 contraordenações relacionadas com a circulação de motociclos. Destas, 550 estavam relacionadas com a falta de uso ou utilização incorreta do capacete de proteção.

Já entre 1 de janeiro e 31 de maio de 2026, a GNR registou 1.163 contraordenações associadas à circulação de motociclos, das quais 216 dizem respeito à ausência ou utilização inadequada do capacete.

A operação decorre no âmbito da RoadPol, a Rede Europeia de Polícias de Trânsito, criada para melhorar a segurança rodoviária e promover o cumprimento das regras de circulação. A organização definiu como áreas prioritárias de atuação as estradas, os veículos, os utilizadores e a velocidade, tendo estabelecido um plano anual de operações de fiscalização rodoviária.

De acordo com a GNR, estas ações de âmbito europeu visam criar um ambiente rodoviário mais seguro através da intervenção sobre as principais causas dos acidentes, procurando incentivar os utilizadores das vias a adotarem comportamentos mais responsáveis.

A Guarda Nacional Republicana integra a RoadPol desde o final de 2021, passando desde então a incluir no seu planeamento operacional as operações definidas por esta organização europeia.

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