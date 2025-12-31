Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O militar entregou-se à GNR pelas 07:40, disse à agência Lusa fonte policial. A mesma fonte policial acrescentou à Lusa que o militar da GNR entregou-se na sequência do trabalho da equipa de negociadores, acrescentando que o mesmo se encontra bem e que na sua posse tinha uma arma que não a de serviço.
O homem vai ser agora conduzido à cadeia de Tomar.
De recordar que militar barricou-se na tarde de terça-feira no posto desta força policial em Felgueiras, e encontrava-se armado.
Trata-se de Sérgio Ribeiro, militar da GNR que foi condenado a 13 anos de prisão por burla a idosos. Esta era um esquema familiar, já que o pai do militar foi condenado a dez anos de prisão por crimes semelhantes. Tanto a mãe, como a mulher, de Sérgio Ribeiro foram condenadas a penas suspensas: a primeira a cinco anos por co-autoria de alguns de crimes de burla e a segunda a quatro anos e meio pelo crime de branqueamento.
