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O Comando Territorial de Setúbal da GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Setúbal, procedeu no dia 21 de maio ao encerramento de uma estrutura residencial para pessoas idosas que funcionava de forma ilegal na localidade de Pinhal Novo, no concelho de Palmela.

Segundo a GNR, a ação decorreu no âmbito de uma investigação com cerca de 15 dias, durante a qual foi apurado que o espaço acolhia 13 idosos sem possuir qualquer tipo de licenciamento para o efeito.

As autoridades verificaram ainda que a estrutura não reunia condições de salubridade e higiene, nem dispunha de um número adequado de cuidadores que garantisse o bem-estar e a segurança dos utentes.

Perante a exposição dos idosos a condições consideradas suscetíveis de colocar em risco a saúde e a segurança, bem como devido à inexistência das condições gerais legalmente exigidas, a equipa da Segurança Social presente no local determinou o encerramento imediato da estrutura.

Relativamente aos utentes, foram contactados os respetivos familiares e apresentadas alternativas de acolhimento, tendo em conta as vagas identificadas pela Segurança Social.

A operação contou com a participação de militares do NIAVE de Setúbal, técnicos da Segurança Social, do Delegado de Saúde de Palmela e de militares do Posto Territorial de Pinhal Novo.

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