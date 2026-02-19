Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As detenções, realizadas a 18 de fevereiro pelo Núcleo de Investigação Criminal de Sintra, são o culminar de uma investigação que decorria há cerca de dois anos e que visou desmantelar uma rede organizada de tráfico de estupefacientes com ramificações internacionais.

Segundo o comunicado, no âmbito da operação, os militares deram cumprimento a 14 mandados de detenção, incluindo um mandado de detenção europeu executado em Espanha com o apoio da Guardia Civil.

As autoridades realizaram 21 buscas domiciliárias e 17 não domiciliárias, quatro das quais em território espanhol, três em residências e uma noutra instalação, demonstrando a dimensão transnacional da organização, com ligações identificadas na região de Cádiz.

Da operação resultou a apreensão de uma quantidade significativa de produto estupefaciente e outro material relacionado com a atividade criminosa, destacando-se: 116 509 doses de haxixe; 440 doses de canábis; 5 597 doses de cocaína; 41 comprimidos de MDMA e 2,4 gramas de cetamina; 95 mil euros em numerário; 141 munições de vários calibres; 39 telemóveis e dez balanças de precisão; Dez carro; Sete armas brancas, quatro armas de fogo, duas armas de ar comprimido e duas armas elétricas; Cinco sistemas de videovigilância (CCTV); Uma máquina de contagem de dinheiro e artigos de ourivesaria em ouro e pedras preciosas e uma caixa com artigos pirotécnicos.

Ao longo dos dois anos de investigação, as autoridades já tinham apreendido anteriormente grandes quantidades de droga, incluindo 389 140 doses de haxixe, 95 600 doses de MDMA em pó e cerca de 16 400 pastilhas, 1 050 doses de “pink cocaine” , 299 selos de LSD, além de carros topo de gama, dinheiro e diverso equipamento utilizado pela rede.

Segundo a GNR, os suspeitos, todos com antecedentes criminais, serão presentes ao Tribunal Judicial de Sintra para aplicação das respetivas medidas de coação.

A ação contou com o reforço de várias valências operacionais da GNR e com o apoio da Polícia de Segurança Pública e do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Dada a dimensão transnacional da organização, a investigação contou com a estreita cooperação das autoridades espanholas, nomeadamente através dos elementos da Guardia Civil - Comandancia de Cadiz.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.