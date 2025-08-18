No dia 18 de agosto de 2025, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a FlixBus uniram-se numa campanha de sensibilização para promover o uso do cinto de segurança nos autocarros de longo curso.

A campanha, que irá decorrer durante toda a semana em viagens de norte a sul do país, inclui ações de fiscalização e sensibilização a bordo, sublinhando que a utilização do cinto é mais do que uma obrigação legal, "é uma atitude responsável que protege os passageiros em caso de acidente", escrevem, em comunicado.

Tal como acontece nos automóveis particulares, a não utilização do cinto nos expressos constitui uma infração sujeita a coima mínima de 120 euros.

Segundo Tiago Cavaco Alves, diretor de operações da FlixBus em Portugal, apesar de o uso do cinto ser obrigatório, muitos passageiros ainda não o utilizam regularmente: “A segurança dos nossos passageiros é uma prioridade absoluta (...). Com esta campanha, queremos reforçar a importância da sua utilização e promover comportamentos a bordo alinhados com os dos veículos particulares.”

A ação pretende. ainda aproximar-se do público, especialmente dos mais jovens, associando o gesto de apertar o cinto a hábitos comuns durante a viagem, como colocar auscultadores ou ouvir música.

Além da presença a bordo, a FlixBus irá reforçar a comunicação nos principais terminais rodoviários e através de plataformas digitais, ampliando o alcance da mensagem.

A iniciativa simboliza a aposta conjunta da GNR e da FlixBus na prevenção e educação rodoviária, com o objetivo de garantir viagens mais seguras a todos os passageiros.