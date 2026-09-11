Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Dos últimos 10 anos, é claramente o ano com maior número de detenções. O que também nos indica que ainda há trabalho a fazer nesta área”, afirmou o diretor do SEPNA, coronel Ricardo Alves.

Ricardo Alves falava em Vila Pouca de Aguiar, durante as jornadas de investigação criminal, promovidas pelo Comando de Vila Real da GNR, e disse que desde o início do ano e até esta sexta-feira, a Guarda deteve 173 suspeitos do crime de incêndio florestal em todo o país. Em 2025, a GNR deteve 68 suspeitos do mesmo crime.

As jornadas, realizadas no âmbito das comemorações do 17.º aniversário do Comando Territorial da GNR de Vila Real, incidiram sobre os incêndios florestais e a violência doméstica, os crimes mais participados no distrito transmontano.

O diretor do SEPNA advertiu que, por causa das condições meteorológicas verificadas nesta altura, ainda se poderão registar mais ocorrências de incêndio. Segundo o coronel Ricardo Alves, a GNR já investigou este ano 6.200 incêndios, um número que “denota um alinhamento face ao ano passado”.

“As queimas e queimadas ocupam aqui uma grande fatia de todas as causas investigadas até ao momento, seguindo-se depois o uso intencional, ou seja, provocar o incêndio com intenções de causar o próprio incêndio, seja por causas inimputáveis ou causas imputáveis ao indivíduo”, referiu.

Quanto ao perfil do incendiário, disse que a maior parte dos suspeitos são homens na faixa etária dos 50 anos, mas apontou para um crescendo de mulheres suspeitas. “Da totalidade dos detidos, 19% são de género feminino, os restantes são de género masculino, continuam a ser a grande parte”, referiu.

Ricardo Alves disse ainda que a GNR aposta na prevenção e na investigação.

“Sabendo nós o género dos suspeitos, a faixa etária, as motivações, podemos antecipadamente prever os locais também e antecipar os possíveis autores e, por isso, não podemos dissociar as duas”, salientou.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.