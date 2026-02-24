Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação teve como objetivo a fiscalização e o controlo intensivo de mercadorias, com incidência nos principais eixos rodoviários do país, visando detetar, prevenir e reprimir infrações de natureza tributária.

No âmbito da ação, foram fiscalizados 1 239 veículos e os respetivos ocupantes, com o empenhamento de 141 militares e 46 viaturas. O controlo incidiu sobretudo sobre os documentos de transporte e de faturação, no âmbito do Regime de Bens em Circulação (RBC), bem como sobre mercadorias sujeitas a Impostos Especiais sobre o Consumo (IEC), designadamente o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), o Imposto sobre o Tabaco (IT), o Imposto sobre o Álcool e Bebidas Alcoólicas (IABA) e o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). Foram ainda realizadas ações de verificação da situação tributária e legal de veículos com matrícula estrangeira em circulação em território nacional.

Entre as infrações detetadas, destacam-se 118 autos de contraordenação fiscal no âmbito do Regime de Bens em Circulação, sobretudo por falta de documentos de transporte e por omissões ou inexatidões nos mesmos. Foram ainda levantados 53 autos de contraordenação no âmbito da legislação rodoviária e cinco autos de contraordenação aduaneira relacionados com o Imposto sobre Veículos (ISV). No decurso da operação, foi também apreendido um veículo que circulava em situação irregular.

A operação contou com o reforço de militares da Unidade Nacional de Trânsito (UNT) e dos Comandos Territoriais de Viana do Castelo, Guarda, Lisboa e Évora.

A GNR sublinha que continuará a intensificar este tipo de ações no âmbito do combate à economia paralela e às práticas de fraude e evasão fiscal.

