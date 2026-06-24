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A Unidade Nacional de Trânsito (UNT) da Guarda Nacional Republicana (GNR) realizou, na madrugada de 24 de junho, entre as 03h30 e as 07h30, uma operação especial de fiscalização rodoviária na Área Metropolitana do Porto, direcionada para o combate à condução sob influência do álcool, no âmbito das Festas de São João da Cidade do Porto 2026.

A ação foi coordenada pela UNT e incidiu em períodos horários e locais previamente identificados através da análise da informação operacional e do risco rodoviário. O objetivo foi concentrar os meios de fiscalização nos principais eixos rodoviários da região, onde a circulação apresenta maior intensidade e onde os comportamentos de risco podem ter consequências mais graves.

A operação decorreu na A28, em Perafita e Mafamude, na A20, em Vilar do Andorinho, na A43, em Gondomar, na A4, em Águas Santas, e na A3, na Maia e na Trofa.

Durante as quatro horas de fiscalização foram controlados 4.097 condutores. As autoridades detetaram 290 situações de excesso de álcool no sangue, tendo 71 condutores sido detidos por apresentarem uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, valor que configura o crime de condução em estado de embriaguez.

No total, a operação resultou em 76 detenções. Além das 71 detenções por condução em estado de embriaguez, foram ainda detidas quatro pessoas por falta de habilitação legal para conduzir e uma por posse de arma proibida.

A GNR elaborou também 263 autos de notícia por contraordenações rodoviárias.

Todos os condutores fiscalizados que se encontravam embriagados ou sob influência do álcool foram impedidos de continuar a conduzir durante um período mínimo de 12 horas.

A operação mobilizou 140 militares da Unidade Nacional de Trânsito, através dos seus Destacamentos de Ação de Conjunto, contando igualmente com o apoio dos Destacamentos de Trânsito territorialmente competentes.

Segundo a GNR, para além da deteção de infrações rodoviárias, este tipo de operações permite identificar indivíduos procurados pela justiça, condutores sem habilitação legal e outros comportamentos suscetíveis de comprometer a segurança rodoviária.

A Guarda Nacional Republicana recorda que a condução sob influência do álcool afeta a capacidade de perceção, a avaliação do risco, o tempo de reação e o controlo do veículo, constituindo um dos fatores mais frequentemente associados aos acidentes rodoviários mais graves.

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