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Em comunicado, o Comando Territorial do Porto da GNR refere que a operação foi conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santo Tirso, no âmbito de uma investigação relacionada com tráfico de droga.

Durante as diligências, os militares realizaram seis buscas domiciliárias e quatro buscas em viaturas, que culminaram na apreensão de diverso material.

Entre os produtos apreendidos encontram-se 15 mil doses de cetamina, 2 400 doses de canábis resina, 600 doses de cocaína, 200 doses de cocaína rosa, 84 doses de canábis sumidades e 78 doses de MDMA.

A GNR apreendeu ainda 2 100 euros em numerário, cinco balanças, diverso material utilizado para embalamento e corte de estupefacientes e sete telemóveis.

Dos seis detidos, quatro vão ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos para aplicação de medidas de coação. Os restantes dois foram libertados, ficando sujeitos a termo de identidade e residência.

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