Uma mulher de 53 anos foi detida pela GNR no sábado, 11 de julho, por provocar um foco de incêndio florestal em Viseu, depois de a suspeita ter sido retida por populares.
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Segundo um comunicado de imprensa da GNR, as autoridades apuraram que a mulher “usou um isqueiro e uma acendalha para atear o incêndio, que não teve outras proporções devido à rápida intervenção dos populares e dos militares”.
A suspeita foi constituída arguida e vai ser presente hoje ao Tribunal Judicial de Viseu.
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