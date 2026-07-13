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Segundo um comunicado de imprensa da GNR, as autoridades apuraram que a mulher “usou um isqueiro e uma acendalha para atear o incêndio, que não teve outras proporções devido à rápida intervenção dos populares e dos militares”.

A suspeita foi constituída arguida e vai ser presente hoje ao Tribunal Judicial de Viseu.

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