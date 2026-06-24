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O Comando Territorial de Vila Real da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Chaves, deteve em flagrante, no passado dia 21 de junho, dois indivíduos do sexo masculino, com 19 e 20 anos, por tráfico de estupefacientes no concelho de Chaves.

Segundo a GNR, a detenção ocorreu no âmbito de uma ação de patrulhamento rodoviário, durante a qual os militares abordaram uma viatura cujos ocupantes demonstraram nervosismo perante a fiscalização.

No decurso da operação, foi realizada uma busca ao veículo, tendo sido apurado que o condutor e um dos ocupantes estavam na posse de produto estupefaciente, situação que motivou a detenção de ambos.

As autoridades verificaram ainda que o condutor não possuía habilitação legal para conduzir veículos automóveis.

Além dos dois detidos, foram identificados outros dois ocupantes da viatura, que foram notificados para comparecer na Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Vila Real.

No âmbito das diligências policiais, a GNR apreendeu 4,5 doses de cocaína, 5,2 doses de haxixe, três doses de cannabis (liamba), 28 doses de MDMA, duas balanças digitais de precisão, 235 euros em numerário e dois telemóveis.

Os dois suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Chaves.

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