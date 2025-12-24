Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, o Comando Territorial de Aveiro explica que a ação foi desenvolvida por militares do Posto Territorial da Mealhada, no âmbito de uma operação de patrulhamento e fiscalização. Durante a ação, os militares detetaram a presença de canídeos na via pública, junto a uma localidade, o que levou à realização de diligências para identificar os respetivos proprietários.

No seguimento da investigação, foi possível apurar que os dois homens se encontravam a exercer o ato venatório “junto a um aglomerado urbano, em terreno não cinegético, integrado em área de proteção”, um local onde a prática da caça é legalmente proibida.

Da operação resultou a detenção dos suspeitos e a apreensão de duas espingardas de caça e das respetivas munições. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Mealhada.

A GNR recorda que existem várias áreas onde o exercício da caça é interdito, devido aos riscos que pode representar para “a vida, saúde ou tranquilidade das pessoas”, bem como pelos potenciais danos materiais. Entre essas zonas encontram-se praias e áreas adjacentes, proximidades de escolas, hospitais, lares, prisões, instalações militares e forças de segurança, bem como infraestruturas como aeroportos, portos, parques de campismo e instalações industriais.

A lista inclui ainda povoados, com uma faixa de proteção de 250 metros, e vias de comunicação, como estradas e linhas ferroviárias, numa faixa de proteção de 100 metros. A GNR sublinha que o cumprimento destas regras é fundamental para garantir a segurança da população e a proteção de bens e infraestruturas.

