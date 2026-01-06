Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No Alandroal, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) do Destacamento Territorial de Reguengos de Monsaraz deteve um homem de 44 anos por caça sem habilitação e posse ilegal de arma de fogo. A ação decorreu no âmbito da Operação Artémis, durante uma fiscalização numa Zona de Caça Turística, onde se realizava caça menor, nomeadamente à captura de aves migratórias, como tordos.

Os militares apuraram que o suspeito não possuía carta de caçador válida e exercia a caça com uma arma de fogo sem licença de uso e porte, sendo detido em flagrante. Foram apreendidos uma arma de fogo e 106 cartuchos. A ação resultou ainda em dois autos de notícia por contraordenação, remetidos às autoridades administrativas competentes. O caso foi comunicado ao Tribunal Judicial de Redondo.

Em Felgueiras, o Posto Territorial local deteve um homem de 51 anos por caça em área de proteção. A detenção ocorreu após uma denúncia que alertava para a prática da caça em área proibida. O suspeito tentou fugir à chegada da Guarda, mas foi intercetado e detido em flagrante.

Durante a operação, os militares constataram que o homem caçava em terrenos não cinegéticos, nomeadamente a menos de 100 metros de uma estrada nacional e a menos de 250 metros de um estabelecimento de restauração. Foram apreendidos uma caçadeira, 300 munições, dois chamarizes, uma viatura e diverso material relacionado com a caça. O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Felgueiras.

A Guarda Nacional Republicana recorda que a caça é um recurso natural renovável, sujeito a políticas e medidas de proteção e conservação, devendo ser praticada de acordo com a lei, garantindo a segurança e preservação da vida selvagem e da biodiversidade.

