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O Comando Territorial de Setúbal da GNR, através do Posto Territorial de Pinhal Novo, levou a cabo uma operação especial de segurança durante as Festas Populares do Pinhal Novo, com o objetivo de garantir a tranquilidade dos participantes e prevenir a prática de crimes e infrações.

Ao longo dos oito dias do evento, os militares desenvolveram ações de "patrulhamento, prevenção criminal e reforço da visibilidade policial nas imediações do recinto festivo e zonas envolventes".

Segundo a GNR, em comunicado enviado à imprensa, a operação culminou na detenção de cinco pessoas. Duas foram detidas por tráfico de estupefacientes, outras duas por resistência e coação sobre funcionário e uma por condução sob o efeito do álcool.

Além das detenções, os militares elaboraram 15 autos por posse e consumo de estupefacientes e apreenderam mais de 74 doses de canábis resina.

A operação contou com o reforço de meios do Destacamento de Intervenção de Setúbal e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro, que apoiaram as ações de vigilância e manutenção da ordem pública durante o evento.

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