A operação surgiu na sequência de uma solicitação da Unidade de Ação Fiscal (UAF) de Coimbra e consistiu na fiscalização de um transporte de moluscos bivalves. Durante a ação, foi identificada uma empresa que colocava no mercado animais de aquicultura sem a prévia notificação obrigatória à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

A empresa responsável foi identificada, tendo sido levantado o respetivo auto de contraordenação, cujos valores podem atingir os 44.890 euros.

A GNR sublinha que a rastreabilidade dos produtos da pesca e aquicultura é essencial para garantir a segurança alimentar e a saúde pública. Este controlo rigoroso protege os consumidores, combate fraudes e concorrência desleal e valoriza as empresas que cumprem boas práticas e promovem a sustentabilidade no setor.

