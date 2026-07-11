Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão, apreendeu cerca de 3 130 quilogramas de cocaína e uma viatura ligeira de mercadorias, no concelho de Olhão.

Segundo a GNR, a operação teve início após o Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC) detetar uma embarcação de alta velocidade considerada suspeita. Perante fortes indícios de ligação ao tráfico de estupefacientes por via marítima, foi desencadeada uma operação de vigilância e controlo costeiro, envolvendo meios terrestres, marítimos e aéreos, com o objetivo de localizar e intercetar a embarcação.

Enquanto os meios marítimos tentavam intercetar a embarcação suspeita, os militares em terra patrulhavam a faixa costeira para apoiar a operação e identificar eventuais movimentos relacionados com a atividade criminosa.

Durante a ação, numa estrada de acesso a uma praia próxima do local onde a embarcação tinha sido detetada, foi avistada uma viatura ligeira de mercadorias, habitualmente utilizada no transporte e distribuição em terra de produto estupefaciente proveniente de embarcações.

Os ocupantes da viatura foram mandados parar, mas desobedeceram à ordem e tentaram fugir. Depois de abandonarem o veículo, prosseguiram a fuga a pé, não tendo sido possível, até ao momento, proceder à sua detenção.

No interior da viatura, os militares encontraram 91 fardos de cocaína, num total estimado de 3 130 quilogramas. Além da droga, foram ainda apreendidos uma viatura ligeira de mercadorias e dois inibidores de sinal.

A operação contou com o reforço de militares do Comando Territorial de Faro.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.