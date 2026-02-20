Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o Comando Territorial de Setúbal, a ação foi conduzida por militares do Posto Territorial local, no âmbito de um patrulhamento que levou à deteção de um carro pesado suspeito no interior de um armazém, na localidade da Gâmbia, zona referenciada pelas autoridades como possível ponto de entrada e saída de embarcações rápidas associadas a redes de narcotráfico.

No interior do carro encontrava-se a embarcação, equipada com quatro motores de 300 cavalos de potência, alegadamente preparada para operações de grande velocidade em alto-mar.

A operação culminou na apreensão de diverso material, incluindo o veículo pesado e a respetiva galera, 222 jerricãs de gasolina, seis depósitos com capacidade para mil litros cada, vestuário de mergulho, dois telefones satélite, equipamento de manutenção e reparação de embarcações, material de campismo, um gerador, um sistema de GPS e vários mantimentos.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Setúbal, que acompanha agora o processo.

