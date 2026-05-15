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A operação foi desenvolvida pelo Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão da Guarda Nacional Republicana, no âmbito de uma missão de patrulhamento e vigilância permanente da costa.

Segundo a força de segurança, os militares detetaram movimentos suspeitos a sul da Ilha Deserta, na Ria Formosa, após alerta do Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIViCC). Perante a informação, foram acionados meios marítimos e terrestres para averiguar a situação.

Da operação resultou a apreensão de "cerca de quatro toneladas de resina de cannabis, vulgarmente conhecida como haxixe", bem como de três embarcações utilizadas no alegado transporte do produto estupefaciente.

No decurso da ação, foram ainda identificados três indivíduos do sexo masculino, com "idades compreendidas entre os 22 e os 46 anos", cuja eventual participação no esquema criminoso será agora alvo de investigação.

A Guarda Nacional Republicana sublinha que o patrulhamento da costa é realizado diariamente, 24 horas por dia, no âmbito das suas competências de vigilância marítima e terrestre, abrangendo toda a costa e mar territorial nacional.

A força de segurança destaca ainda que a "intensificação da vigilância costeira tem sido determinante no combate ao tráfico de droga", permitindo impedir a entrada de grandes quantidades de estupefacientes no circuito ilegal.

Na operação participaram também o Comando Territorial de Faro e a Unidade de Emergência de Proteção e Socorro.

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